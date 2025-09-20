Пассажирский теплоход столкнулся с сухогрузом в проливе Босфор: восемь пострадавших
Киев • УНН
В Босфоре паром столкнулся с грузовым судном. Восемь человек пострадали и были госпитализированы. Инцидент произошел в районе стамбульского причала Ускюдар в вечернее время.
В проливе Босфор произошло столкновение между турецким пассажирским паромом и грузовым судном из Панамы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел в районе стамбульского причала Ускюдар в вечернее время.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения Стамбула для оказания необходимой помощи.
К месту происшествия были направлены скоростные катера береговой охраны для проведения эвакуационных работ и выяснения обстоятельств происшествия.
Указывается, что грузовое судно отбуксировано в безопасное место для оценки повреждений.
Напомним
В июле в Майами (США) баржа врезалась в лодку с пятью детьми и взрослым на борту. Тогда двое детей погибли.
В Швеции судно село на мель: 87 человек эвакуированы20.07.25, 01:44 • 14119 просмотров