Баржа зіткнулася з човном у Маямі: двоє дітей загинули, двоє у критичному стані

У Маямі в США баржа врізалася у човен із п'ятьма дітьми та дорослим на борту. Двоє дітей загинули, ще двоє перебувають у критичному стані. Берегова охорона США розпочала розслідування, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

"Двоє дітей загинули, а ще двоє перебувають у критичному стані після того, як баржа зіткнулася з їхнім човном і потопила його у вітрильному таборі в Маямі в понеділок", - повідомила влада.

Усіх шістьох людей на вітрильному човні витягли з води рятувальники, а чотирьох дітей доставили до найближчої лікарні, де двоє з них були визнані мертвими після прибуття, повідомив речник Берегової охорони США Ніколас Страсбург.

"Двоє з шести врятованих перебували у "задовільному стані", - додав Страсбург.

За даними яхт-клубу Маямі, всі вони перебували на останньому тижні вітрильного табору для дітей віком від 7 до 15 років.

"Берегова охорона проведе ретельне розслідування", - заявив капітан Френк Флоріо, який очолює сектор Берегової охорони в Маямі.

Доповнення

За даними Берегової охорони США, торік у країні зафіксовано понад 550 смертей на прогулянкових човнах. Лише 43 з них стали наслідком зіткнення суден.

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