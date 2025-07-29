Баржа зіткнулася з човном у Маямі: двоє дітей загинули, двоє у критичному стані

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
Ексклюзив
08:00 • 5942 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
06:30 • 22815 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
05:00 • 17378 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 32180 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 111989 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 71379 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 133786 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 67399 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 60619 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 51758 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
42%
742мм
Популярнi новини
ISW: путін не піде на поступки у війні, щоб не ставити під сумнів доцільність воєнної кампанії в Україні29 липня, 00:18 • 23783 перегляди
Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський29 липня, 00:46 • 14227 перегляди
Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю29 липня, 01:17 • 23599 перегляди
Директор приватної компанії привласнив майже півмільйона грн на модульних будинках для постраждалих29 липня, 03:15 • 12050 перегляди
Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN08:39 • 7774 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися06:30 • 22852 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 112023 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 101761 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 117253 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 133811 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Косюк Юрій Анатолійович
Білл Клінтон
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Крим
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 81293 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 135924 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 73681 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 72911 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 67833 перегляди
Актуальне
Forbes
Leopard 2
The New York Times
Вашингтон пост
Truth Social

Баржа зіткнулася з човном у Маямі: двоє дітей загинули, двоє у критичному стані

Київ • УНН

 • 630 перегляди

У Маямі баржа зіткнулася з човном, на якому перебували п'ятеро дітей та дорослий. Двоє дітей загинули, ще двоє госпіталізовані у критичному стані. Берегова охорона США розпочала розслідування інциденту.

Баржа зіткнулася з човном у Маямі: двоє дітей загинули, двоє у критичному стані

У Маямі в США баржа врізалася у човен із п'ятьма дітьми та дорослим на борту. Двоє дітей загинули, ще двоє перебувають у критичному стані. Берегова охорона США розпочала розслідування, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

"Двоє дітей загинули, а ще двоє перебувають у критичному стані після того, як баржа зіткнулася з їхнім човном і потопила його у вітрильному таборі в Маямі в понеділок", - повідомила влада.

Усіх шістьох людей на вітрильному човні витягли з води рятувальники, а чотирьох дітей доставили до найближчої лікарні, де двоє з них були визнані мертвими після прибуття, повідомив речник Берегової охорони США Ніколас Страсбург.

"Двоє з шести врятованих перебували у "задовільному стані", - додав Страсбург.

За даними яхт-клубу Маямі, всі вони перебували на останньому тижні вітрильного табору для дітей віком від 7 до 15 років.

"Берегова охорона проведе ретельне розслідування", - заявив капітан Френк Флоріо, який очолює сектор Берегової охорони в Маямі.

Доповнення

За даними Берегової охорони США, торік у країні зафіксовано понад 550 смертей на прогулянкових човнах. Лише 43 з них стали наслідком зіткнення суден.

Стрілянина у центрі Нью-Йорка: 5 жертв, особу стрілка встановили29.07.25, 09:59 • 1684 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9