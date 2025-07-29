Баржа столкнулась с лодкой в Майами: двое детей погибли, двое в критическом состоянии

В Майами, США, баржа врезалась в лодку с пятью детьми и одним взрослым на борту. Двое детей погибли, еще двое находятся в критическом состоянии. Береговая охрана США начала расследование, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Двое детей погибли, а еще двое находятся в критическом состоянии после того, как баржа столкнулась с их лодкой и потопила ее в парусном лагере в Майами в понедельник", - сообщили власти.

Всех шестерых человек на парусной лодке вытащили из воды спасатели, а четверых детей доставили в ближайшую больницу, где двое из них были признаны мертвыми по прибытии, сообщил представитель Береговой охраны США Николас Страсбург.

"Двое из шести спасенных находились в "удовлетворительном состоянии", - добавил Страсбург.

По данным яхт-клуба Майами, все они находились на последней неделе парусного лагеря для детей в возрасте от 7 до 15 лет.

"Береговая охрана проведет тщательное расследование", - заявил капитан Фрэнк Флорио, возглавляющий сектор Береговой охраны в Майами.

Дополнение

По данным Береговой охраны США, в прошлом году в стране зафиксировано более 550 смертей на прогулочных лодках. Только 43 из них стали следствием столкновения судов.

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