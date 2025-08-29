$41.320.08
Партизани "АТЕШ" вдарили у тил рф та порушили логістику росіян у костромі

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Рух "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізничній колії у Костромі. Це порушило логістику окупантів, що використовувалася для перекидання пального та техніки.

Партизани "АТЕШ" вдарили у тил рф та порушили логістику росіян у костромі

Українські партизани продовжують завдавати шкоди окупантам на їх же території та порушують логістику росіян. У глибині росії підірвано релейну шафу на залізничній колії. Про це повідомив рух "АТЕШ" в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Агенти руху "АТЕШ" здійснили успішну операцію в місті кострома, вивівши з ладу релейний шаф, що забезпечував роботу місцевої залізничної гілки. Вибір цілі не випадковий: кострома – не прикордонна зона, а глибина території Росії, де окупанти почувалися у відносній безпеці.

Залізнична мережа в Костромі використовується для перекидання пального, техніки та комплектуючих на військові заводи Центральної росії. Руйнування вузлів зв’язку призводить до збоїв у русі поїздів і затримок постачання, послаблюючи всю систему забезпечення армії окупантів

– повідомили партизани.

Цей удар доводить: у росії більше немає "тихих" регіонів. Кожна область може стати фронтом, а диверсії "АТЕШ" крок за кроком наближають поразку кремля та звільнення України.

Нагадаємо

Рух "АТЕШ" здійснив серію диверсій у краснодарському краї та на окупованих територіях України, знищивши автомобіль зс рф, пошкодивши ще два, підпаливши вежу мобільного зв'язку та підірвавши релейну шафу на залізниці.

Рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці поблизу черкеська, знищивши трансформаторну шафу. Ця гілка використовувалася для перевезення військових вантажів та постачання підрозділів нацгвардії рф.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Україна