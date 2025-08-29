Партизани "АТЕШ" вдарили у тил рф та порушили логістику росіян у костромі
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізничній колії у Костромі. Це порушило логістику окупантів, що використовувалася для перекидання пального та техніки.
Українські партизани продовжують завдавати шкоди окупантам на їх же території та порушують логістику росіян. У глибині росії підірвано релейну шафу на залізничній колії. Про це повідомив рух "АТЕШ" в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Агенти руху "АТЕШ" здійснили успішну операцію в місті кострома, вивівши з ладу релейний шаф, що забезпечував роботу місцевої залізничної гілки. Вибір цілі не випадковий: кострома – не прикордонна зона, а глибина території Росії, де окупанти почувалися у відносній безпеці.
Залізнична мережа в Костромі використовується для перекидання пального, техніки та комплектуючих на військові заводи Центральної росії. Руйнування вузлів зв’язку призводить до збоїв у русі поїздів і затримок постачання, послаблюючи всю систему забезпечення армії окупантів
Цей удар доводить: у росії більше немає "тихих" регіонів. Кожна область може стати фронтом, а диверсії "АТЕШ" крок за кроком наближають поразку кремля та звільнення України.
