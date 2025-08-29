Партизаны "АТЕШ" ударили в тыл РФ и нарушили логистику россиян в Костроме
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" подорвало релейный шкаф на железнодорожном пути в Костроме. Это нарушило логистику оккупантов, которая использовалась для переброски горючего и техники.
Украинские партизаны продолжают наносить ущерб оккупантам на их же территории и нарушают логистику россиян. В глубине россии подорван релейный шкаф на железнодорожном пути. Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Телеграм, пишет УНН.
Детали
Агенты движения "АТЕШ" осуществили успешную операцию в городе кострома, выведя из строя релейный шкаф, обеспечивавший работу местной железнодорожной ветки. Выбор цели не случаен: Кострома – не приграничная зона, а глубина территории России, где оккупанты чувствовали себя в относительной безопасности.
Железнодорожная сеть в костроме используется для переброски горючего, техники и комплектующих на военные заводы Центральной россии. Разрушение узлов связи приводит к сбоям в движении поездов и задержкам поставок, ослабляя всю систему обеспечения армии оккупантов
Этот удар доказывает: в россии больше нет "тихих" регионов. Каждая область может стать фронтом, а диверсии "АТЕШ" шаг за шагом приближают поражение кремля и освобождение Украины.
Напомним
Движение "АТЕШ" осуществило серию диверсий в краснодарском крае и на оккупированных территориях Украины, уничтожив автомобиль вс рф, повредив еще два, подпалив вышку мобильной связи и подорвав релейный шкаф на железной дороге.
Движение "АТЕШ" осуществило диверсию на железной дороге вблизи Черкесска, уничтожив трансформаторный шкаф. Эта ветка использовалась для перевозки военных грузов и снабжения подразделений нацгвардии рф.