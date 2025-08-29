Партизаны "АТЕШ" ударили в тыл РФ и нарушили логистику россиян в Костроме

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
06:25 • 950 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 8026 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 33715 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 50547 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 121186 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 66356 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77028 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112291 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125629 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105961 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
62%
752мм
Популярные новости
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 9960 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 13051 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 10799 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 11616 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 8064 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 8058 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 33731 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 61750 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 121202 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 199777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 128908 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 159146 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 161211 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 151124 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 181638 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

Партизаны "АТЕШ" ударили в тыл РФ и нарушили логистику россиян в Костроме

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Движение "АТЕШ" подорвало релейный шкаф на железнодорожном пути в Костроме. Это нарушило логистику оккупантов, которая использовалась для переброски горючего и техники.

Партизаны "АТЕШ" ударили в тыл РФ и нарушили логистику россиян в Костроме

Украинские партизаны продолжают наносить ущерб оккупантам на их же территории и нарушают логистику россиян. В глубине россии подорван релейный шкаф на железнодорожном пути. Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Агенты движения "АТЕШ" осуществили успешную операцию в городе кострома, выведя из строя релейный шкаф, обеспечивавший работу местной железнодорожной ветки. Выбор цели не случаен: Кострома – не приграничная зона, а глубина территории России, где оккупанты чувствовали себя в относительной безопасности.

Железнодорожная сеть в костроме используется для переброски горючего, техники и комплектующих на военные заводы Центральной россии. Разрушение узлов связи приводит к сбоям в движении поездов и задержкам поставок, ослабляя всю систему обеспечения армии оккупантов

– сообщили партизаны.

Этот удар доказывает: в россии больше нет "тихих" регионов. Каждая область может стать фронтом, а диверсии "АТЕШ" шаг за шагом приближают поражение кремля и освобождение Украины.

Напомним

Движение "АТЕШ" осуществило серию диверсий в краснодарском крае и на оккупированных территориях Украины, уничтожив автомобиль вс рф, повредив еще два, подпалив вышку мобильной связи и подорвав релейный шкаф на железной дороге.

Движение "АТЕШ" осуществило диверсию на железной дороге вблизи Черкесска, уничтожив трансформаторный шкаф. Эта ветка использовалась для перевозки военных грузов и снабжения подразделений нацгвардии рф.

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Украина