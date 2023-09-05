Парламент розглядає зміни до законодавства щодо PEP, вони повернуться до першої редакції - Стефанішина

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"Вимоги, які формуються в процесі підготовки нашого членства в Європейському Союзі, випливають з певних питань, які мають актуальність в державі. Власне, на сьогодні парламент розглядає зміни до законодавства щодо публічно-значущих осіб. Це в основному чиновники вищої категорії - міністри, народні депутати, керівники органів місцевого самоврядування. Вцілому найбільший прошарок саме державного сектору, державних підприємств", - повідомила вона.

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Віцепрем'єр-міністр розповіла, що зміни в першу чергу стосуються фінансового моніторингу представників держсектору. Вона додала, що влада приділила "багато уваги" тому, щоб такі особи "мали рівний доступ до банківської системи, як і всі інші громадяни".

"Були певні проблеми з цим через багато чинників, але на сьогодні ми маємо відновити норми законодавства, привести їх у відповідність до міжнародних стандартів, щоб відповідати найвищим стандартам доброчесності", - підкреслила Стефанішина.

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На питання, яких змін зазнає законодавство щодо PEP, віцепрем'єр зауважила, що воно повернеться до першочергової редакції, яка вже діяла кілька років. Вона нагадала, що в Україні діє невелика кількість національних банків, натомість більше присутні мережі міжнародних банків, а країна є частиною міжнародної системи правил і стандартів в цій сфері. За її словами, система передбачає, що статус публічно-значущої особи надається людині в момент зайняття посади і після звільнення вона підлягає фінансовому моніторингу.

"Ми передбачаємо, що якщо протягом року жодних підозр або проблем з обігом коштів або надмірною наявністю коштів на рахунках у людини не було, вона перестає бути об'єктом моніторингу і має нульовий ризик в банківській системі... Якщо протягом 12 місяців жодних ризиків або проблем немає у твоїй діяльності, як публічної особи, то банківська система забуває, що ти PEP, хоча цей статус залишається", - зауважила вона.

Стефанішина висловила сподівання, що депутати підтримають ці зміни в законодавстві, оскільки вони мають "дуже віхове значення, як прояв євроінтеграційного шляху" України, а також "велику вагу саме в контексті виконання семи рекомендацій".

Нагадаємо

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у серпні заявив, що Україна очікує, що переговори щодо її членства в Європейському Союзі можуть розпочатися до кінця цього року.