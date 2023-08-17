Стефанішина: Україна не виконає всі 7 рекомендацій ЄС до жовтня, однак буде політичне рішення про початок переговорів про вступ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. До жовтня цього року Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейського Союзу до кандидата у члени блоку. Водночас очікується політичне рішення щодо початку переговорів про членства України в ЄС. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", передає кореспондент УНН.
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"Ми неодноразово говорили про свій політичний календар, який передбачає нашу амбіцію відкрити переговорний процес вже у грудні цього року... Я точно можу сказати, що в жовтні ми точно не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%. Тому, що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які пов'язані із правами людини, пов'язані із процесом "деолігархізації", який також завдяки Україні став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ", - сказала Стефанішина.
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Вона додала, що ці зміни "впроваджуватимуться роками", однак до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків.
"Будемо сподіватись, що ми відкриємо двері для політичного рішення. Я хочу ще звернути увагу, що нам трошки важче ніж іншим країнам, які йшли шляхом приєднання до Євросоюзу не через війну, а через те що ми рухаємося до ЄС, реформуючи сам Європейський Союз", - зауважила віцепрем'єр.
За її словами, тривають переговори щодо того, щоб блок не збільшував перелік рекомендацій, оскільки по мірі реалізації, наприклад антикорупційних заходів, виникає потреба в додаткових заходах. Стефанішина підкреслила, що вони не мають бути частиною політичного процесу, тому ще буде "великий процес синхронізації". Крім цього, віцепрем'єр анонсувала свій візит до Брюсселю у вересні цього року, де вона проведе остаточні перемовини.
"У нас буде солідний бекграунд по кожному з семи блоків і я думаю що деякі з них як дві рекомендації, які вже закриті, можна буде закрити повністю", - заявила вона.
Підсумовуючи, Стефанішина зауважила, що Україна розцінює грудень 2023 року як "останню нагоду" для ухвалення останнього політичного рішення щодо руху України до ЄС: "Надалі відкриття перемовин буде дуже серйозним. І ми звичайно, будемо рухатися дуже швидко з точки зору адаптації законодавства, ми будемо рухатися динамічно стосовно самого переговорного процесу, але ми не будемо жертвувати принциповими для України питаннями, якщо це буде предметом перемовин".
Нагадаємо
8 серпня Європейська комісія розпочала підготовку звіту щодо розширення ЄС. Звіт має бути оприлюднений у другій половині жовтня 2023 року, у ньому, ймовірно, будуть рекомендації для України та Молдови розпочати переговори про вступ до ЄС.