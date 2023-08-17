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Стефанішина: Україна не виконає всі 7 рекомендацій ЄС до жовтня, однак буде політичне рішення про початок переговорів про вступ

Стефанішина: Україна не виконає всі 7 рекомендацій ЄС до жовтня, однак буде політичне рішення про початок переговорів про вступ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. До жовтня цього року Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейського Союзу до кандидата у члени блоку. Водночас очікується політичне рішення щодо початку переговорів про членства України в ЄС. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми неодноразово говорили про свій політичний календар, який передбачає нашу амбіцію відкрити переговорний процес вже у грудні цього року... Я точно можу сказати, що в жовтні ми точно не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%. Тому, що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які пов'язані із правами людини, пов'язані із процесом "деолігархізації", який також завдяки Україні став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ", - сказала Стефанішина.

Деталі

Вона додала, що ці зміни "впроваджуватимуться роками", однак до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків.

"Будемо сподіватись, що ми відкриємо двері для політичного рішення. Я хочу ще звернути увагу, що нам трошки важче ніж іншим країнам, які йшли шляхом приєднання до Євросоюзу не через війну, а через те що ми рухаємося до ЄС, реформуючи сам Європейський Союз", - зауважила віцепрем'єр.

За її словами, тривають переговори щодо того, щоб блок не збільшував перелік рекомендацій, оскільки по мірі реалізації, наприклад антикорупційних заходів, виникає потреба в додаткових заходах. Стефанішина підкреслила, що вони не мають бути частиною політичного процесу, тому ще буде "великий процес синхронізації". Крім цього, віцепрем'єр анонсувала свій візит до Брюсселю у вересні цього року, де вона проведе остаточні перемовини.

"У нас буде солідний бекграунд по кожному з семи блоків і я думаю що деякі з них як дві рекомендації, які вже закриті, можна буде закрити повністю", - заявила вона.

Підсумовуючи, Стефанішина зауважила, що Україна розцінює грудень 2023 року як "останню нагоду" для ухвалення останнього політичного рішення щодо руху України до ЄС: "Надалі відкриття перемовин буде дуже серйозним. І ми звичайно, будемо рухатися дуже швидко з точки зору адаптації законодавства, ми будемо рухатися динамічно стосовно самого переговорного процесу, але ми не будемо жертвувати принциповими для України питаннями, якщо це буде предметом перемовин".

Нагадаємо

8 серпня Європейська комісія розпочала підготовку звіту щодо розширення ЄС. Звіт має бути оприлюднений у другій половині жовтня 2023 року, у ньому, ймовірно, будуть рекомендації для України та Молдови розпочати переговори про вступ до ЄС.

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