Парламент рассматривает изменения в законодательство по PEP, они вернутся к первой редакции - Стефанишина

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"Требования, которые формируются в процессе подготовки нашего членства в Европейском Союзе, вытекают из определенных вопросов, которые имеют актуальность в государстве. Собственно, на сегодня парламент рассматривает изменения в законодательство относительно публично-значимых лиц. Это в основном чиновники высшей категории - министры, народные депутаты, руководители органов местного самоуправления. В целом самая большая прослойка именно государственного сектора, государственных предприятий", - сообщила она.

Детали

Вице-премьер-министр рассказала, что изменения в первую очередь касаются финансового мониторинга представителей госсектора. Она добавила, что власти уделили "много внимания" тому, чтобы такие лица "имели равный доступ к банковской системе, как и все остальные граждане".

"Были определенные проблемы с этим из-за многих факторов, но на сегодня мы должны восстановить нормы законодательства, привести их в соответствие с международными стандартами, чтобы соответствовать самым высоким стандартам добропорядочности", - подчеркнула Стефанишина.

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На вопрос, какие изменения претерпит законодательство по PEP, вице-премьер отметила, что оно вернется к первоочередной редакции, которая уже действовала несколько лет. Она напомнила, что в Украине действует небольшое количество национальных банков, зато больше присутствуют сети международных банков, а страна является частью международной системы правил и стандартов в этой сфере. По ее словам, система предусматривает, что статус публично-значимого лица предоставляется человеку в момент занятия должности, и после увольнения он подлежит финансовому мониторингу.

"Мы предусматриваем, что если в течение года никаких подозрений или проблем с оборотом средств или чрезмерным наличием средств на счетах у человека не было, он перестает быть объектом мониторинга и имеет нулевой риск в банковской системе... Если в течение 12 месяцев никаких рисков или проблем нет в твоей деятельности, как публичного лица, то банковская система забывает, что ты PEP, хотя этот статус остается", - отметила она.

Стефанишина выразила надежду, что депутаты поддержат эти изменения в законодательстве, поскольку они имеют "очень важное значение, как проявление евроинтеграционного пути" Украины, а также "большой вес именно в контексте выполнения семи рекомендаций".

Напомним

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в августе заявил, что Украина ожидает, что переговоры по ее членству в Европейском Союзе могут начаться до конца этого года.