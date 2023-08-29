Україна може відкрити переговори про членство в ЄС до кінця цього року - Кулеба

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"Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський Союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському Союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був з перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство", - заявив Кулеба.

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Він зауважив, що за цей час Київ провів низку важливих реформ, Євросоюз "також рухається вперед". Міністр підкреслив, що українська сторона "готова до подальшого руху". Крім цього, Кулеба під час свого візиту обговорив питання вступу України в НАТО.

"У контексті останнього саміту НАТО у Вільнюсі ми говоримо про подальші кроки, адже очевидно, що без України як члена Європейського Союзу та НАТО, Європа не буде безпечним місцем для життя", - резюмував він.

Нагадаємо

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 17 серпня заявила, що до жовтня цього року Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейського Союзу до кандидата у члени блоку. Водночас очікується політичне рішення щодо початку переговорів про членства України в ЄС.