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Украина может открыть переговоры о членстве в ЕС до конца этого года - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина ожидает, что переговоры о ее членстве в Европейском Союзе могут начаться до конца этого года. Это было одной из тем обсуждений с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции, пишет УНН.

Цитата

"Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский Союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство", - заявил Кулеба.

Детали

Он отметил, что за это время Киев провел ряд важных реформ, Евросоюз "также движется вперед". Министр подчеркнул, что украинская сторона "готова к дальнейшему движению". Кроме этого, Кулеба во время своего визита обсудил вопрос вступления Украины в НАТО.

"В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена Европейского Союза и НАТО, Европа не будет безопасным местом для жизни", - резюмировал он.

Напомним

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 17 августа заявила, что до октября этого года Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейского Союза к кандидату в члены блока. В то же время ожидается политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. 

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