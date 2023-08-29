Украина может открыть переговоры о членстве в ЕС до конца этого года - Кулеба

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"Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский Союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство", - заявил Кулеба.

Детали

Он отметил, что за это время Киев провел ряд важных реформ, Евросоюз "также движется вперед". Министр подчеркнул, что украинская сторона "готова к дальнейшему движению". Кроме этого, Кулеба во время своего визита обсудил вопрос вступления Украины в НАТО.

"В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена Европейского Союза и НАТО, Европа не будет безопасным местом для жизни", - резюмировал он.

Напомним

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 17 августа заявила, что до октября этого года Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейского Союза к кандидату в члены блока. В то же время ожидается политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.