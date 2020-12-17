Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

"Засідання проходило без участі опозиційних депутатів, які його бойкотували. Депутати, зокрема, схвалили в остаточному читанні законопроект, згідно з яким російська мова знову стає мовою міжнаціонального спілкування", - йдеться у повідомленні.

Згідно із документом, державні службовці повинні будуть надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою - якщо цього вимагатиме громадянин, який звернувся до органів влади. Російською мовою також повинні дублюватися інструкції для ліків, назви вироблених у країні товарів і послуг, таблички на державних установах. Державною мовою залишається "молдавська мова, що функціонує на основі латинської графіки", держслужбовці зобов'язані нею володіти.

Зазначимо, російська мова мала у Молдові статус мови міжнаціонального спілкування відповідно до закону, прийнятому ще у радянські часи, проте Конституційний суд раніше визнав цей закон застарілим.

"Також парламент скасував закон про заборону ретрансляції на території Молдови низки програм російських телеканалів, відомий як закон про заборону російської пропаганди. Він був прийнятий у 2017 році, коли більшість у парламенті мали проєвропейські сили", - зазначили у ЗМІ.

Вказується, що прихильники новообраного президента Майї Санду, які становлять парламентську опозицію, виступають за розпуск парламенту, який, як вони стверджують, зараз не відображає настрої виборців. Однак спроби винести уряду вотум недовіри або якось інакше добитися розпуску парламенту успіхом не увінчалися. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня, Санду через тиждень повинна вступити на посаду президента, і їй належить ділити владу з урядом, який сформували її опоненти.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Молдові знизили пенсійний вік.

Нагадаємо, раніше російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині.