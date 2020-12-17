Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 120026 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 81849 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 81328 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 89859 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 111173 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 130650 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 214805 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214989 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185748 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175447 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 88800 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 31404 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 28141 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 125273 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 24916 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 120026 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 126004 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 264660 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 289831 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 373607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 25434 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 23568 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 28624 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 31902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 122323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

Київ • УНН

 • 14701 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Парламент Молдови, більшість в якому зберігають союзники поки ще чинного президента країни Ігоря Додона, який програв президентські вибори, у середу прийняв низку законопроектів, які представники проєвропейської опозиції назвали "токсичними". Зокрема - щодо статусу російської мови в країні. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує УНН.

Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

"Засідання проходило без участі опозиційних депутатів, які його бойкотували. Депутати, зокрема, схвалили в остаточному читанні законопроект, згідно з яким російська мова знову стає мовою міжнаціонального спілкування", - йдеться у повідомленні.

Згідно із документом, державні службовці повинні будуть надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою - якщо цього вимагатиме громадянин, який звернувся до органів влади. Російською мовою також повинні дублюватися інструкції для ліків, назви вироблених у країні товарів і послуг, таблички на державних установах. Державною мовою залишається "молдавська мова, що функціонує на основі латинської графіки", держслужбовці зобов'язані нею володіти.

Зазначимо, російська мова мала у Молдові статус мови міжнаціонального спілкування відповідно до закону, прийнятому ще у радянські часи, проте Конституційний суд раніше визнав цей закон застарілим.

"Також парламент скасував закон про заборону ретрансляції на території Молдови низки програм російських телеканалів, відомий як закон про заборону російської пропаганди. Він був прийнятий у 2017 році, коли більшість у парламенті мали проєвропейські сили", - зазначили у ЗМІ.

Вказується, що прихильники новообраного президента Майї Санду, які становлять парламентську опозицію, виступають за розпуск парламенту, який, як вони стверджують, зараз не відображає настрої виборців. Однак спроби винести уряду вотум недовіри або якось інакше добитися розпуску парламенту успіхом не увінчалися. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня, Санду через тиждень повинна вступити на посаду президента, і їй належить ділити владу з урядом, який сформували її опоненти.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Молдові знизили пенсійний вік.

Нагадаємо, раніше російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76