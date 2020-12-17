Парламент Молдовы признал русский "языком межнационального общения"

"Заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали. Депутаты, в частности, одобрили в окончательном чтении законопроект, согласно которому русский язык вновь становится языком межнационального общения", - говорится в сообщении.

Согласно документу, государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует обратившийся в органы власти гражданин. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях. Государственным языком остаётся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", госслужащие обязаны им владеть.

Отметим, русский язык имел в Молдове статус языка межнационального общения в соответствии с законом, принятом еще в советские времена, однако Конституционный суд ранее признал этот закон устаревшим.

"Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдовы ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы", - отметили в СМИ.

Указывается, что сторонники новоизбранного президента Майи Санду, которые составляют парламентскую оппозицию, выступают за роспуск парламента, который, как они утверждают, сейчас не отражает настроения избирателей. Однако попытки вынести правительству вотум недоверия или как-то иначе добиться роспуска парламента успехом не увенчались. Срок полномочий Додона заканчивается 23 декабря, Санду через неделю должна вступить в должность президента, и ей предстоит делить власть с правительством, которое сформировали ее оппоненты.

Как сообщалось ранее в УНН, в Молдове снизили пенсионный возраст.

Напомним, ранее русский язык потерял статус "регионального" в Одесской области.