Російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови, як "регіональної" на Одещині. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Святослав Літинський, передає УНН.
"В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову (російську - ред.). Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.
Як повідомлялося раніше в УНН, у серпні 2020 року регіональну мову скасували в Одесі.
Нагадаємо, Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.