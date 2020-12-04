Російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині

"В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову (російську - ред.). Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.

Як повідомлялося раніше в УНН, у серпні 2020 року регіональну мову скасували в Одесі.

Нагадаємо, Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.