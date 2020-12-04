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Російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині

Російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови, як "регіональної" на Одещині. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Святослав Літинський, передає УНН.

"В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову (російську - ред.). Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.

Як повідомлялося раніше в УНН, у серпні 2020 року регіональну мову скасували в Одесі.

Нагадаємо, Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

Українські Національні Новини

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