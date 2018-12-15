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У Херсонській області російську мову також позбавили статусу регіональної

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Херсонської ОДА.

У Херсонській області російську мову також позбавили статусу регіональної

В інформації, що розміщена на сайті, вказано, що за відповідне рішення проголосували 46 із 64 депутатів.

Повідомляється також, що обласна рада скасувала рішення від 17 серпня 2012 року, яке було спрямоване на виконання чинного на той час закону “Про засади державної мовної політики”.

Нагадуємо, Харківська обласна рада ухвалила скасувати рішення щодо надання російській мові статусу регіональної. Про це йдеться у відповідному рішенні, яке облрада ухвалила 6 грудня під час сесії.

Довідка: у 2012 році Верховна Рада ухвалила закон “Про засади державної мовної політики” про мови. Згідно з ним, якщо кількість носіїв регіональної мови на певній території становить не менше 10% від загальної чисельності населення, цю мову можуть використовувати в роботі місцевих органів самоврядування й офіційному документообігу.

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