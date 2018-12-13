Російську мову позбавили статусу регіональної у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Харківська обласна рада ухвалила скасувати рішення щодо надання російській мові статусу регіональної. Про це йдеться у відповідному рішенні, яке облрада ухвалила 6 грудня під час сесії, передає УНН.
"Визнати такими, що втратили чинність рішення обласної ради від 30 серпня 2012 року №480-VI "Про першочергові заходи щодо виконання в Харківській області Закону України "Про засади державної мовної політики", – йдеться у рішенні.
Підтримали це рішення 89 депутатів, проти не проголосував ніхто. Не голосували – 11 обранців.
Нагадаємо, за скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної проголосували депутати Херсонської міськради.
Раніше у Миколаївській області визнали нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної.
А прокуратура Донеччини направила до суду позов про скасування рішення, яким встановлювався статус російської мови як регіональної.
А от Запорізька міськрада провалила голосування щодо скасування цього рішення. Відповідне рішення прийнято не було, адже підтримали його тільки 22 депутати.