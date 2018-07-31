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У Миколаївській області забрали у російської мови статус регіональної

У Миколаївській області забрали у російської мови статус регіональної

Київ • УНН

 • 9820 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Суд задовольнив позов прокуратури про визнання нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області, передає УНН.

"Миколаївським окружним адміністративним судом задоволено позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської обласної ради від 07.09.2012 №4 "Про реалізацію вимог Закону України "Про засади державної мовної політики" у Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Так, рішенням обласної ради, яке оскаржувалося, у 2012 році для реалізації Закону України "Про засади державної мовної політики" було визнано, що на території Миколаївської області поряд з українською мовою як державною діє російська мова як регіональна, а також щодо неї будуть вжиті заходи, спрямовані на використання регіональних мов.

Цьогоріч у лютому цей закон визнали таким, що не відповідає Конституції України.

"Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими та остаточними. Відповідно до ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова", - зазначили в прокуратурі.

Оскільки облрадою самостійно не вживалися заходи щодо приведення рішення у відповідність з чинним законодавством, перший заступник прокурора Миколаївської області звернувся до суду з позовом про визнання нечинним рішення облради щодо надання російській мові статусу регіональної.

"Суд погодився з доводами прокурора, визнавши протиправним та нечинним рішення Миколаївської обласної ради", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, прокуратура Миколаївської області звернулася до суду з позовом про визнання нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної. 

Українські Національні Новини

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