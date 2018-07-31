В Николаевской области забрали у русского языка статус регионального
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, передает УНН.
"Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 07.09.2012 №4 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Так, обжалуемым решением областного совета в 2012 году для реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" было признано, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный, а также по ней будут приняты меры, направленные на использование региональных языков.
В этом году в феврале этот закон признали таким, который не соответствует Конституции Украины.
"Решение и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными и окончательными. Согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык", - отметили в прокуратуре.
Поскольку облсоветом самостоятельно не принимались меры по приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора Николаевской области обратился в суд с иском о признании недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
"Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета", - сообщили в ведомстве.
Напомним, прокуратура Николаевской области обратилась в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.