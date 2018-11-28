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У Запоріжжі не змогли позбавити російську мову статусу регіональної

У Запоріжжі не змогли позбавити російську мову статусу регіональної

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Запорізька міська рада провалила голосування щодо скасування рішення про надання російській мові в Запоріжжі статусу регіональної, передає кореспондент УНН.

Під час сьогоднішнього засідання депутати розглянули проект рішення "Про скасування рішень Запорізької міської ради". Так, проектом рішення передбачено скасування рішень міськради "Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови", "Про ретрансляцію російських телевізійних каналів в запорізьких кабельних мережах та захист прав мешканців м. Запоріжжя на інформацію" 2008 року, "Про створення умов для подальшого розвитку російської мови у місті Запоріжжі" 2007 року, "Про проведення у місті Запоріжжі дорадчого опитування громадян (консультативного референдуму) по виявленню волі громадян міста Запоріжжя стосовно надання російській мові статусу державної мови поряд з українською" 2009 року.

Підтримали проект рішення 22 депутати. Голосували "проти" – 0. Не голосували – 19 обранців. Таким чином, рішення не було прийнято.

Нагадаємо, за скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної проголосували депутати Херсонської міськради.

Раніше у Миколаївській області визнали нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної.

Крім того, прокуратура Донеччини направила до суду позов про скасування рішення, яким встановлювався статус російської мови як регіональної.

Українські Національні Новини

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