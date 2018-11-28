В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

Во время сегодняшнего заседания депутаты рассмотрели проект решения "Об отмене решений Запорожского городского совета". Так, проектом решения предусмотрено отмена решений горсовета "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка", "О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях и защите прав жителей г. Запорожья на информацию" 2008 года, "О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье" 2007 года, "О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским" 2009 года.

Поддержали проект решения 22 депутата. Голосовали "против" – 0. Не голосовали – 19 избранников. Таким образом, решение не было принято.

Напомним, за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального проголосовали депутаты Херсонского горсовета.

Ранее в Николаевской области признали недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Кроме того, прокуратура Донецкой области направила в суд иск об отмене решения, которым устанавливался статус русского языка как регионального.