Херсонські депутати скасували регіональний статус російської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Депутати Херсонської міської ради проголосували за скасування рішення щодо надання російській мові статусу регіональної, передає кореспондент УНН.
Так, під час сьогоднішньої сесії міськради депутати розглянули питання про втрату чинності рішення міськради від 21.08.12 "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики" в місті Херсон".
Свої голоси "за" віддали 33 депутати з 38. При цьому, не голосували п'ятеро обранців.
Нагадаємо, у Миколаївській області визнали нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної.
Крім того, прокуратура Донеччини направила до суду позов про скасування рішення, яким встановлювався статус російської мови як регіональної.