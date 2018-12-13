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Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области

Киев • УНН

 • 17259 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Харьковский областной совет принял отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом говорится в соответствующем решении, которое облсовет принял 6 декабря во время сессии, передает УНН.

Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области

"Признать утратившими силу решение областного совета от 30 августа 2012 года №480-VI "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", – говорится в решении.

Поддержали это решение 89 депутатов, против не проголосовал никто. Не голосовали – 11 избранников.

Напомним, за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального проголосовали депутаты Херсонского горсовета.

Ранее в Николаевской области признали недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

А прокуратура Донецкой области направила в суд иск об отмене решения, которым устанавливался статус русского языка как регионального.

А вот Запорожский горсовет провалил голосование об отмене этого решения. Соответствующее решение принято не было, ведь поддержали его только 22 депутата.

Украинские Национальные Новости

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