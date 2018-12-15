В Херсонской области русский язык также лишили статуса регионального

В информации, размещенной на сайте указано, что за соответствующее решение проголосовали 46 из 64 депутатов.

Сообщается также, что областной совет отменил решение от 17 августа 2012 года, которое было направлено на выполнение действующего в то время закона “Об основах государственной языковой политики”.

Напоминаем, Харьковский областной совет постановил отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом говорится в соответствующем решении, которое облсовет принял 6 декабря во время сессии.

Справка: в 2012 году Верховная Рада приняла закон “Об основах государственной языковой политики” о языках. Согласно ему, если количество носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык могут использовать в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте.