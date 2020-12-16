У Молдові знизили пенсійний вік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Депутати парламенту Молдови в двох читаннях схвалили закон про зниження пенсійного віку для громадян, повідомляє NOI, пише УНН.
Для жінок вік виходу на пенсію знижений з 63 до 57 років, а чоловіків — з 63 до 62 років. Також в документі зазначається, що для жінок, які народили і виховали п’ять і більше дітей, встановлений пенсійний вік в 54 роки, передає Actualitati.
Як заявив депутат Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Богдан Цирдя, закон вступить в силу з 1 січня 2021 року.
Ініціативу висунули представники ПСРМ. “Наша країна — лідер за найнижчим періодом тривалості життя на пенсії. Ми попереджали, що ситуація буде ще гірше”, — цитують місцеві ЗМІ депутата-соціаліста Володимира Односталко.
Чинний президент Ігор Додон пообіцяв у своєму Facebook, що схвалить закон на наступному тижні. Він зазначив, що завжди виступав проти пенсійної реформи, яка привела до зростання пенсійного віку. “Наші ініціативи досі блокувалися. Сьогодні нам це вдалося”, — написав він.
Як зазначає Actualitati, закон про зниження пенсійного віку — це останній документ, який Додон хоче затвердити в якості глави держави. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня, в листопаді він програв президентські вибори лідеру проєвропейської партії “Дія і солідарність” Майї Санду.