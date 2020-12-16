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В Молдове снизили пенсионный возраст

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Депутаты парламента Молдовы в двух чтениях одобрили закон о снижении пенсионного возраста для граждан, сообщает NOI, пишет УНН.

В Молдове снизили пенсионный возраст

Для женщин возраст выхода на пенсию снижен с 63 до 57 лет, а мужчин — с 63 до 62 лет. Также в документе отмечается, что для женщин, которые родили и воспитали пять и более детей, установлен пенсионный возраст в 54 года, передает Actualitati.

Как заявил депутат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Инициативу выдвинули представители ПСРМ. “Наша страна — лидер по самому низкому периоду продолжительности жизни на пенсии. Мы предупреждали, что ситуация будет еще хуже”, — цитируют местные СМИ депутата-социалиста Владимира Односталко.

Действующий президент Игорь Додон пообещал в своем Facebook, что одобрит закон на следующей неделе. Он отметил, что всегда выступал против пенсионной реформы, которая привела к росту пенсионного возраста. “Наши инициативы до сих пор блокировались. Сегодня нам это удалось”, — написал он.

Как отмечает Actualitati, закон о снижении пенсионного возраста — это последний документ, который Додон хочет утвердить в качестве главы государства. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, в ноябре он проиграл президентские выборы лидеру проевропейской партии “Действие и солидарность” Майе Санду.

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