Пакистану потрібні мільярди на відновлення після повені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Організація Об'єднаних Націй заявила, що понад 16 мільярдів доларів необхідно, щоб допомогти Пакистану оговтатися від руйнівних повеней, які затопили третину країни минулого року, і краще протистояти наслідкам зміни клімат, передає УНН посилаючись на AFP.
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Прагнучи задовольнити потреби, що зростають, прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проведуть міжнародну конференцію в Женеві наступного тижня.
У одноденному заході візьмуть участь високопосадовці з десятків країн, у тому числі кілька глав держав та урядів, імена яких ще не названі.
Хоча це не зовсім конференція для ухвалення зобов'язань, представники ООН та Пакистану заявили, що вона націлена на мобілізацію підтримки, оскільки країна займається відновленням після масштабних повеней, внаслідок яких загинуло понад 1700 осіб та постраждало понад 30 мільйонів людей.
"Потреби становлять близько 16,3 мільярда доларів", - заявив журналістам Кнут Остбі, представник Програми розвитку ООН у Пакистані.
Сайєд Хайдер Шах, який очолює відділ ООН у міністерстві закордонних справ Пакистану, сказав, що його країна сподівається покрити половину цієї суми за рахунок власних внутрішніх ресурсів.
"В іншому ми розраховуємо на донорську підтримку", - додав він.
Контекст
Попередній заклик про виділення 816 мільйонів доларів для допомоги жертвам катастрофічних мусонних повеней у Пакистані досі приніс менше половини цієї суми.
Проте ситуація залишається важкою через місяці після того, як закінчилися мусонні дощі, а повені в деяких частинах південного Пакистану все ще не відступили. Мільйони людей залишаються переміщеними особами. Кількість людей, які зіткнулися з відсутністю продовольчої безпеки, подвоїлася і досягла 14,6 мільйона людей.
На Пакистан, що займає п'яте місце у світі за чисельністю населення, припадає всього 0,8 відсотка глобальних викидів парникових газів, але він також є однією з найуразливіших країн до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.