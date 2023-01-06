Пакистану нужны миллиарды на восстановление после наводнения

Детали

Стремясь удовлетворить растущие потребности, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут международную конференцию в Женеве на следующей неделе.

В однодневном мероприятии примут участие чиновники из десятков стран, в том числе несколько глав государств и правительств, имена которых еще не названы.

Хотя это не совсем конференция для принятия обязательств, представители ООН и Пакистана заявили, что она нацелена на мобилизацию поддержки, поскольку страна занимается восстановлением после масштабных наводнений, в результате которых погибли более 1700 человек и пострадали более 30 миллионов человек.

"Потребности составляют около 16,3 миллиарда долларов", - заявил журналистам Кнут Остби, представитель Программы развития ООН в Пакистане.

Сайед Хайдер Шах, возглавляющий отдел ООН в министерстве иностранных дел Пакистана, сказал, что его страна надеется покрыть половину этой суммы за счет собственных внутренних ресурсов.

"В остальном мы рассчитываем на донорскую поддержку", – добавил он.

Контекст

Предыдущий призыв о выделении 816 миллионов долларов для помощи жертвам катастрофических муссонных наводнений в Пакистане до сих пор принес менее половины этой суммы.

Однако ситуация остается тяжелой спустя месяцы после того, как закончились муссонные дожди, а наводнения в некоторых частях южного Пакистана все еще не отступили. Миллионы людей остаются перемещенными лицами. Число людей, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, удвоилось и достигло 14,6 миллиона человек.

На Пакистан, занимающий пятое место в мире по численности населения, приходится всего 0,8 процента глобальных выбросов парниковых газов, но он также является одной из самых уязвимых стран к экстремальным погодным явлениям, вызванным изменением климата.