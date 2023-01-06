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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Пакистану нужны миллиарды на восстановление после наводнения

Киев • УНН

 • 468474 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Организация Объединенных Наций заявила, что более 16 миллиардов долларов необходимо, чтобы помочь Пакистану оправиться от разрушительных наводнений, затопивших треть страны в прошлом году, и лучше противостоять последствиям изменения климата, передает УНН ссылаясь на AFP.

Пакистану нужны миллиарды на восстановление после наводнения

Детали

Стремясь удовлетворить растущие потребности, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут международную конференцию в Женеве на следующей неделе.

В однодневном мероприятии примут участие чиновники из десятков стран, в том числе несколько глав государств и правительств, имена которых еще не названы.

Хотя это не совсем конференция для принятия обязательств, представители ООН и Пакистана заявили, что она нацелена на мобилизацию поддержки, поскольку страна занимается восстановлением после масштабных наводнений, в результате которых погибли более 1700 человек и пострадали более 30 миллионов человек.

"Потребности составляют около 16,3 миллиарда долларов", - заявил журналистам Кнут Остби, представитель Программы развития ООН в Пакистане.

Сайед Хайдер Шах, возглавляющий отдел ООН в министерстве иностранных дел Пакистана, сказал, что его страна надеется покрыть половину этой суммы за счет собственных внутренних ресурсов.

"В остальном мы рассчитываем на донорскую поддержку", – добавил он.

Контекст

Предыдущий призыв о выделении 816 миллионов долларов для помощи жертвам катастрофических муссонных наводнений в Пакистане до сих пор принес менее половины этой суммы.

Однако ситуация остается тяжелой спустя месяцы после того, как закончились муссонные дожди, а наводнения в некоторых частях южного Пакистана все еще не отступили. Миллионы людей остаются перемещенными лицами. Число людей, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, удвоилось и достигло 14,6 миллиона человек.

На Пакистан, занимающий пятое место в мире по численности населения, приходится всего 0,8 процента глобальных выбросов парниковых газов, но он также является одной из самых уязвимых стран к экстремальным погодным явлениям, вызванным изменением климата.

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