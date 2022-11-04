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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 3426 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 15003 перегляди

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Повені у Пакистані: понад 1700 осіб загинули

Повені у Пакистані: понад 1700 осіб загинули

Київ • УНН

 • 262268 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок повеней, що з середини червня вирують у Пакистані, загинули вже близько 1739 людей, ще 12 867 отримали травми. Про це інформує УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Як наголошується, серед загиблих від паводків, спричинених сильними мусонними дощами, - 647 дітей та 353 жінки. Крім людських жертв, зливи зруйнували також майже 2,3 млн будинків та призвели до загибелі понад 1 млн голів худоби.

Доповнення

Загалом від рекордних паводків у Пакистані постраждали понад 33 млн людей.

Нагадаємо 

Тропічний шторм Lisa сповільнився у четвер після того, як обрушився на берег у Белізі, викликавши повені та зануривши деякі частини країни у темряву, коли він рушив на захід у бік Мексики.

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