Повені у Пакистані: понад 1700 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок повеней, що з середини червня вирують у Пакистані, загинули вже близько 1739 людей, ще 12 867 отримали травми. Про це інформує УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Як наголошується, серед загиблих від паводків, спричинених сильними мусонними дощами, - 647 дітей та 353 жінки. Крім людських жертв, зливи зруйнували також майже 2,3 млн будинків та призвели до загибелі понад 1 млн голів худоби.
Доповнення
Загалом від рекордних паводків у Пакистані постраждали понад 33 млн людей.
Нагадаємо
Тропічний шторм Lisa сповільнився у четвер після того, як обрушився на берег у Белізі, викликавши повені та зануривши деякі частини країни у темряву, коли він рушив на захід у бік Мексики.