Повені у Пакистані: понад 1700 осіб загинули

Деталі

Як наголошується, серед загиблих від паводків, спричинених сильними мусонними дощами, - 647 дітей та 353 жінки. Крім людських жертв, зливи зруйнували також майже 2,3 млн будинків та призвели до загибелі понад 1 млн голів худоби.

Доповнення

Загалом від рекордних паводків у Пакистані постраждали понад 33 млн людей.

Нагадаємо

Тропічний шторм Lisa сповільнився у четвер після того, як обрушився на берег у Белізі, викликавши повені та зануривши деякі частини країни у темряву, коли він рушив на захід у бік Мексики.