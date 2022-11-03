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Тропічний шторм Lisa рухається у бік Мексики після удару по Белізу

Тропічний шторм Lisa рухається у бік Мексики після удару по Белізу

Київ • УНН

 • 240486 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Тропічний шторм Lisa сповільнився у четвер після того, як обрушився на берег у Белізі, викликавши повені та зануривши деякі частини країни у темряву, коли він рушив на захід у бік Мексики. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Очікується, що протягом наступного дня або близько того штормова система завдасть поривчастого удару і принесе зливи, хвилі та раптові повені в північній Гватемалі та південно-східній Мексиці.

Lisa увірвалася на південний захід від економічного центру та колишньої столиці Беліза близько 21:20 за Грінвічем у середу, повиривавши з коренем дерева, лінії електропередач і затопивши вулиці.

У двох районах було оголошено надзвичайний стан, а комендантська година буде діяти до світанку четверга.

Деякі райони Белізу залишилися без електрики в країні з населенням близько 405 000 людей.

Евакуація у Гватемалі

Синоптики заявили, що в Гватемалі може випасти до 250 міліметрів дощу. Прогнозується, що на півострові Юкатан, на островах Гондурасської затоки та інших районах Центральної Америки випаде до шести дюймів дощу.

У Гватемалі сильний дощ викликав повені та зсуви у самому північному департаменті Петен на кордоні з Белізом.

Близько 143 людей було евакуйовано, 48 залишаються в притулках. У школах на півночі відмінили заняття.

Додамо

Lisa - 12-й названий шторм цього сезону.

Минулого року активний сезон ураганів в Атлантиці, який офіційно триває з червня по листопад, супроводжувався 21 названим штормом.

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