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Тропический шторм Lisa двигается в сторону Мексики после удара по Белизу

Тропический шторм Lisa двигается в сторону Мексики после удара по Белизу

Киев • УНН

 • 240485 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тропический шторм Lisa замедлился в четверг после того, как обрушился на берег в Белизе, вызвав наводнения и погрузив некоторые части страны во тьму, когда он двинулся на запад в сторону Мексики. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Ожидается, что в течение следующего дня или около того штормовая система нанесет порывистый удар и принесет ливни, волны и внезапные наводнения в северной Гватемале и юго-восточной Мексике.

Lisa ворвалась юго-западнее экономического центра и бывшей столицы Белиза около 21:20 по Гринвичу в среду, вырвав с корнем дерева, линии электропередач и затопив улицы.

В двух районах было объявлено чрезвычайное положение, а комендантский час будет действовать до рассвета четверга.

Некоторые районы Белиза остались без электричества в стране с населением около 405 тысяч человек.

Эвакуация в Гватемале

Синоптики заявили, что в Гватемале может выпасть до 250 миллиметров дождя. Прогнозируется, что на полуострове Юкатан, на островах Гондурасского залива и в других районах Центральной Америки выпадет до шести дюймов дождя.

В Гватемале сильный дождь вызвал наводнения и оползни в самом северном департаменте Петен на границе с Белизом.

Около 143 человек были эвакуированы, 48 остаются в приютах. В школах на севере отменили занятия.

Добавим

Lisa – 12-й названый шторм этого сезона.

В прошлом году активный сезон ураганов в Атлантике, официально продолжающийся с июня по ноябрь, сопровождался 21 названным штормом.

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