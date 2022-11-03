Тропический шторм Lisa двигается в сторону Мексики после удара по Белизу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тропический шторм Lisa замедлился в четверг после того, как обрушился на берег в Белизе, вызвав наводнения и погрузив некоторые части страны во тьму, когда он двинулся на запад в сторону Мексики. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Ожидается, что в течение следующего дня или около того штормовая система нанесет порывистый удар и принесет ливни, волны и внезапные наводнения в северной Гватемале и юго-восточной Мексике.
Lisa ворвалась юго-западнее экономического центра и бывшей столицы Белиза около 21:20 по Гринвичу в среду, вырвав с корнем дерева, линии электропередач и затопив улицы.
В двух районах было объявлено чрезвычайное положение, а комендантский час будет действовать до рассвета четверга.
Некоторые районы Белиза остались без электричества в стране с населением около 405 тысяч человек.
Эвакуация в Гватемале
Синоптики заявили, что в Гватемале может выпасть до 250 миллиметров дождя. Прогнозируется, что на полуострове Юкатан, на островах Гондурасского залива и в других районах Центральной Америки выпадет до шести дюймов дождя.
В Гватемале сильный дождь вызвал наводнения и оползни в самом северном департаменте Петен на границе с Белизом.
Около 143 человек были эвакуированы, 48 остаются в приютах. В школах на севере отменили занятия.
Добавим
Lisa – 12-й названый шторм этого сезона.
В прошлом году активный сезон ураганов в Атлантике, официально продолжающийся с июня по ноябрь, сопровождался 21 названным штормом.