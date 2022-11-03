Тропический шторм Lisa двигается в сторону Мексики после удара по Белизу

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тропический шторм Lisa замедлился в четверг после того, как обрушился на берег в Белизе, вызвав наводнения и погрузив некоторые части страны во тьму, когда он двинулся на запад в сторону Мексики. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.