Наводнения в Пакистане: более 1700 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате наводнений, с середины июня бушующих в Пакистане, погибли уже около 1739 человек, еще 12 867 получили травмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Как отмечается, среди погибших от паводков, вызванных сильными муссонными дождями, - 647 детей и 353 женщины.
Кроме человеческих жертв, ливни разрушили также почти 2,3 млн домов и привели к гибели более 1 млн голов скота.
Дополнение
Всего от рекордных паводков в Пакистане пострадали более 33 млн человек.
Напомним
Тропический шторм Lisa замедлился в четверг после того, как обрушился на берег в Белизе, вызвав наводнения и погрузив некоторые части страны в темноту, когда он двинулся на запад в сторону Мексики.