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14 марта, 19:57 • 58537 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 100591 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 101693 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133426 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135220 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111595 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105458 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91688 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111195 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136552 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Пакистане: более 1700 человек погибли

Наводнения в Пакистане: более 1700 человек погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате наводнений, с середины июня бушующих в Пакистане, погибли уже около 1739 человек, еще 12 867 получили травмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Как отмечается, среди погибших от паводков, вызванных сильными муссонными дождями, - 647 детей и 353 женщины.

Кроме человеческих жертв, ливни разрушили также почти 2,3 млн домов и привели к гибели более 1 млн голов скота.

Дополнение

Всего от рекордных паводков в Пакистане пострадали более 33 млн человек.

Напомним

Тропический шторм Lisa замедлился в четверг после того, как обрушился на берег в Белизе, вызвав наводнения и погрузив некоторые части страны в темноту, когда он двинулся на запад в сторону Мексики.

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