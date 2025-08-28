ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки рф на Київщину

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 2370 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
00:34 • 20663 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, понад 20 поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 37060 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 23540 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 45471 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 127534 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 79750 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 48869 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63885 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50681 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59 • 21013 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 27185 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 19191 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР23:52 • 6162 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 13655 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 59548 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 60916 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 127531 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 130662 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 130418 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 41002 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 77964 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 82488 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 80837 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 114301 перегляди
Актуальне
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки рф на Київщину

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Київщину 28 серпня постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Також зафіксовані пошкодження приватних будинків та квартири у Фастівському та Броварському районах.

ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки рф на Київщину

У ныч проти 28 серпня внаслідок масованої атаки росії на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає УНН.

На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина 

- йдеться у дописі КМВА.

За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.

Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у 7 із 10 районів міста. 

Близько 100 об’єктів у 7 районах Києва: в КМВА повідомили про наслідки нічної атаки 28.08.25, 05:04 • 3918 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Україна
Київ