ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки рф на Київщину

У ныч проти 28 серпня внаслідок масованої атаки росії на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає УНН.

На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина - йдеться у дописі КМВА.

За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.

Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у 7 із 10 районів міста.

