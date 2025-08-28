ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки рф на Київщину
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київщину 28 серпня постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Також зафіксовані пошкодження приватних будинків та квартири у Фастівському та Броварському районах.
У ныч проти 28 серпня внаслідок масованої атаки росії на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає УНН.
На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина
За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.
У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.
Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у 7 із 10 районів міста.
