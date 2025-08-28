ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевскую область

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 4152 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 38316 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 24397 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 46544 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 128918 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 80266 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 49169 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 64075 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50793 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47945 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.6м/с
75%
755мм
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 28226 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 19875 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР23:52 • 7362 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения00:34 • 21836 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 14304 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 60549 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 61929 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 128919 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 131142 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 99000 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 41667 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 78549 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 82947 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 81250 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 114703 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Ту-95
Х-101
МиГ-31
Шахед-136

ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевскую область

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Киевскую область 28 августа пострадал 33-летний мужчина в Фастовском районе. Также зафиксированы повреждения частных домов и квартиры в Фастовском и Броварском районах.

ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевскую область

В ночь на 28 августа в результате массированной атаки России на Киевскую область дронами, крылатыми ракетами, баллистикой есть пострадавший и повреждения. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (КОВА), передает УНН.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавший человек 

- говорится в сообщении КГВА.

По предварительным данным КОВА, в Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы в двух районах региона.

В Броварском районе повреждены частный дом и квартира.

Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Напомним

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в 7 из 10 районов города. 

Около 100 объектов в 7 районах Киева: в КГВА сообщили о последствиях ночной атаки28.08.25, 05:04 • 4430 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Украина
Киев