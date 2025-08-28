ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевскую область

В ночь на 28 августа в результате массированной атаки России на Киевскую область дронами, крылатыми ракетами, баллистикой есть пострадавший и повреждения. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (КОВА), передает УНН.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавший человек - говорится в сообщении КГВА.

По предварительным данным КОВА, в Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы в двух районах региона.

В Броварском районе повреждены частный дом и квартира.

Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Напомним

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в 7 из 10 районов города.

Около 100 объектов в 7 районах Киева: в КГВА сообщили о последствиях ночной атаки