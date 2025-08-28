ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевскую область
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Киевскую область 28 августа пострадал 33-летний мужчина в Фастовском районе. Также зафиксированы повреждения частных домов и квартиры в Фастовском и Броварском районах.
В ночь на 28 августа в результате массированной атаки России на Киевскую область дронами, крылатыми ракетами, баллистикой есть пострадавший и повреждения. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (КОВА), передает УНН.
К сожалению, в результате атаки есть пострадавший человек
По предварительным данным КОВА, в Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы в двух районах региона.
В Броварском районе повреждены частный дом и квартира.
Также частный дом поврежден в Фастовском районе.
Напомним
В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в 7 из 10 районов города.
