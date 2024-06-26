Останнім часом побільшало звернень суддів до ВРП щодо втручання у їхню діяльність – суддя у відставці

За втручання у здійснення правосуддя є кримінальна відповідальність, в тому числі народних депутатів. А тому судді на яких здійснюється тиск чи щодо яких є спроби втручання у їхню діяльність повинні звертатися до Вищої ради правосуддя. Останнім часом кількість таких звернень, як і реакцій на них збільшилась. Про це в ексклюзивному коментарі УНН висловив суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Ймовірно таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

По-перше, втручання у здійснення правосуддя - це дійсно відповідальність, в тому числі кримінальна. По-друге - це носить відповідальність одночасно і моральну. Ви знаєте, тут складний комплекс проблеми і законодавчо воно визначено. Якщо є якийсь тиск з боку народного депутата, в тому числі і в соцмережі – то суддя повинен звернутися із заявою до ВРП щодо здійснення на нього тиску, незалежно від того чи це якась конкретна справа чи це просто висловлювання народного депутата або іншої посадової особи - зазначив Ситников.

Він також додав, що останнім часом звернень суддів до Вищої ради правосуддя щодо тиску та спроб втручання у їхню діяльність стало більше.

І скажу, що останнім часом таких звернень більше стало, бо судді перестали терпіти всі ці випади і почали убезпечувати себе від таких випадків аби в подальшому не було питань щодо прийнятного рішення. Я вважаю це правильним підходом суддів до вказаної проблеми і я вважаю, що ті судді, які користуються таким механізмом звернення, вони абсолютно праві у своїх діях - зазначив суддя у відставці.

Він також порадив колегам не вступати у дебати в соцмережах з тими, хто намагається на них тиснути.

Набагато краще було б звернутися до ВРП, обґрунтувати свою позицію, довести факт втручання до ВРП, а це все-таки конституційний орган, який складається в тому числі із представників Верховної Ради, представників президента України, виконавчої влади і судової влади в тому числі. Тобто це конституційний орган широкого представництва, який дійсно повинен реагувати на ці питання - зазначив Ситников.

Водночас він відзначив, що останнім часом зʼявилася реакція Вищої ради правосуддя на випадки тиску та втручань у діяльність суду, а тому звернення до цього органу – єдиний вихід для судді.

Те що нардепи втручаються у здійснення правосуддя – безумовно є такі факти, в тому числі у соцмережах. Я навіть вам скажу, що є така стратегія захисту по певним справам, яка передбачає звернення до нардепів... щоб вони якісь виступи зробили з цього приводу - зазначив суддя у відставці.

Нагадаємо

Раніше президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.