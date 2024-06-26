В последнее время стало больше обращений судей в ВСП о вмешательстве в их деятельность – судья в отставке

За вмешательство в осуществление правосудия есть уголовная ответственность, в том числе народных депутатов. А потому судьи на которых осуществляется давление или в отношении которых есть попытки вмешательства в их деятельность должны обращаться в Высший совет правосудия. В последнее время количество таких обращений, как и реакций на них увеличилось. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН высказал судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников.

Ранее председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых, призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решение судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После того Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Во - первых, вмешательство в осуществление правосудия-это действительно ответственность, в том числе уголовная. Во-вторых-это носит ответственность одновременно и моральную. Вы знаете, здесь сложный комплекс проблемы и законодательно оно определено. Если есть какое – то давление со стороны народного депутата, в том числе и в соцсети-то судья должен обратиться с заявлением в ВСП относительно осуществления на него давления, независимо от того или это какое-то конкретное дело или это просто высказывание народного депутата или другого должностного лица - отметил Ситников.

Он также добавил, что в последнее время обращений судей в Высший совет правосудия относительно давления и попыток вмешательства в их деятельность стало больше.

И скажу, что в последнее время таких обращений больше стало, потому что судьи перестали терпеть все эти случаи и начали обезопасить себя от таких случаев, чтобы в дальнейшем не было вопросов относительно приемлемого решения. Я считаю это правильным подходом судей к указанной проблеме и я считаю, что те судьи, которые пользуются таким механизмом обращения, они абсолютно правы в своих действиях - отметил судья в отставке.

Он также советовал коллегам не вступать в дебаты в соцсетях с теми, кто пытается на них давить.

Гораздо лучше было бы обратиться к ВСП, обосновать свою позицию, довести факт вмешательства в ВСП, а это все-таки конституционный орган, который состоит в том числе из представителей Верховной Рады, представителей президента Украины, исполнительной власти и судебной власти в том числе. То есть это конституционный орган широкого представительства, который действительно должен реагировать на эти вопросы - отметил Ситников.

В то же время он отметил, что в последнее время появилась реакция высшего совета правосудия на случаи давления и вмешательств в деятельность суда, а потому обращение в этот орган – единственный выход для судьи.

То что нардепы вмешиваются в осуществление правосудия – безусловно есть такие факты, в том числе в соцсетях. Я даже вам скажу, что есть такая стратегия защиты по определенным делам, которая предусматривает обращение к нардепам... чтобы они какие-то выступления сделали по этому поводу - отметил судья в отставке.

Напомним

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды Буды законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.