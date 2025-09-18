"Особливий привілей": Трамп висловив подяку королю Чарльзу III за прийом у Віндзорському замку

Дональд Трамп подякував Чарльзу III та королеві за прийом у Віндзорському замку, назвавши це особливим привілеєм. Він підкреслив міцний зв'язок між Великою Британією та США, попри попередні порушення протоколу.

Президент США Дональд Трамп під час банкету короля Великої Британії висловив глибоку подяку від себе та своєї дружини Меланії Чарльзу ІІІ та королеві за те, що вони прийняли їх у Віндзорському замку. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН. Деталі За словами Трампа, для нього було "особливим привілеєм" бути першим американським президентом, якого "двічі прийняли тут з державним візитом". Велика повага до вас і велика повага до вашої країни - сказав глава Білого дому. Він підкреслив, що це його другий державний візит, який є "першим". Можливо, це також буде останній раз Я сподіваюся, що це справді буде так - пожартував Трамп під усмішки присутніх. Водночас він нагадав про "зв'язок" між Великою Британією та США. Говорячи про "особливі стосунки", Трамп вказав, що з американської точки зору слово "особливі" "не зовсім передає їхню суть", адже країни об'єднує низка речей, включаючи історію, мову та трансцендентні зв'язки культури, традицій, походження та долі. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.