"Особливий привілей": Трамп висловив подяку королю Чарльзу III за прийом у Віндзорському замку

19:21 • 6076 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 11727 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 14927 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 15467 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 21746 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34783 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33454 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39391 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38837 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 105851 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування17 вересня, 12:20 • 6812 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23563 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 5700 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6426 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 5114 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 6076 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23611 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 55772 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 105853 перегляди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Королева Камілла
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 4286 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6510 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 5772 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41273 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46411 перегляди
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

"Особливий привілей": Трамп висловив подяку королю Чарльзу III за прийом у Віндзорському замку

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Дональд Трамп подякував Чарльзу III та королеві за прийом у Віндзорському замку, назвавши це особливим привілеєм. Він підкреслив міцний зв'язок між Великою Британією та США, попри попередні порушення протоколу.

"Особливий привілей": Трамп висловив подяку королю Чарльзу III за прийом у Віндзорському замку

Президент США Дональд Трамп під час банкету короля Великої Британії висловив глибоку подяку від себе та своєї дружини Меланії Чарльзу ІІІ та королеві за те, що вони прийняли їх у Віндзорському замку. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

За словами Трампа, для нього було "особливим привілеєм" бути першим американським президентом, якого "двічі прийняли тут з державним візитом".

Велика повага до вас і велика повага до вашої країни

- сказав глава Білого дому.

Він підкреслив, що це його другий державний візит, який є "першим".

Можливо, це також буде останній раз  Я сподіваюся, що це справді буде так

- пожартував Трамп під усмішки присутніх.

Водночас він нагадав про "зв'язок" між Великою Британією та США. Говорячи про "особливі стосунки", Трамп вказав, що з американської точки зору слово "особливі" "не зовсім передає їхню суть", адже країни об'єднує низка речей, включаючи історію, мову та трансцендентні зв'язки культури, традицій, походження та долі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.

Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа17.09.25, 23:26 • 1190 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Велика Британія