"Особая привилегия": Трамп выразил благодарность королю Карлу III за прием в Виндзорском замке
Дональд Трамп поблагодарил Карла III и королеву за прием в Виндзорском замке, назвав это особой привилегией. Он подчеркнул крепкую связь между Великобританией и США, несмотря на предыдущие нарушения протокола.
Президент США Дональд Трамп во время банкета короля Великобритании выразил глубокую благодарность от себя и своей жены Мелании Карлу III и королеве за то, что они приняли их в Виндзорском замке. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.
По словам Трампа, для него было "особой привилегией" быть первым американским президентом, которого "дважды приняли здесь с государственным визитом".
Большое уважение к вам и большое уважение к вашей стране
Он подчеркнул, что это его второй государственный визит, который является "первым".
Возможно, это также будет последний раз. Я надеюсь, что это действительно будет так
В то же время он напомнил о "связи" между Великобританией и США. Говоря об "особых отношениях", Трамп указал, что с американской точки зрения слово "особые" "не совсем передает их суть", ведь страны объединяет ряд вещей, включая историю, язык и трансцендентные связи культуры, традиций, происхождения и судьбы.
Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.
