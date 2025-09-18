"Особая привилегия": Трамп выразил благодарность королю Карлу III за прием в Виндзорском замке

Президент США Дональд Трамп во время банкета короля Великобритании выразил глубокую благодарность от себя и своей жены Мелании Карлу III и королеве за то, что они приняли их в Виндзорском замке. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, для него было "особой привилегией" быть первым американским президентом, которого "дважды приняли здесь с государственным визитом".

Большое уважение к вам и большое уважение к вашей стране - сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что это его второй государственный визит, который является "первым".

Возможно, это также будет последний раз. Я надеюсь, что это действительно будет так - пошутил Трамп под улыбки присутствующих.

В то же время он напомнил о "связи" между Великобританией и США. Говоря об "особых отношениях", Трамп указал, что с американской точки зрения слово "особые" "не совсем передает их суть", ведь страны объединяет ряд вещей, включая историю, язык и трансцендентные связи культуры, традиций, происхождения и судьбы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

