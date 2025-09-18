$41.180.06
19:21 • 6024 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 11663 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 14884 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 15428 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 21711 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34770 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39384 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38833 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 105834 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 122845 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Теги
Авторы
"Особая привилегия": Трамп выразил благодарность королю Карлу III за прием в Виндзорском замке

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп поблагодарил Карла III и королеву за прием в Виндзорском замке, назвав это особой привилегией. Он подчеркнул крепкую связь между Великобританией и США, несмотря на предыдущие нарушения протокола.

"Особая привилегия": Трамп выразил благодарность королю Карлу III за прием в Виндзорском замке

Президент США Дональд Трамп во время банкета короля Великобритании выразил глубокую благодарность от себя и своей жены Мелании Карлу III и королеве за то, что они приняли их в Виндзорском замке. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, для него было "особой привилегией" быть первым американским президентом, которого "дважды приняли здесь с государственным визитом".

Большое уважение к вам и большое уважение к вашей стране

- сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что это его второй государственный визит, который является "первым".

Возможно, это также будет последний раз. Я надеюсь, что это действительно будет так

- пошутил Трамп под улыбки присутствующих.

В то же время он напомнил о "связи" между Великобританией и США. Говоря об "особых отношениях", Трамп указал, что с американской точки зрения слово "особые" "не совсем передает их суть", ведь страны объединяет ряд вещей, включая историю, язык и трансцендентные связи культуры, традиций, происхождения и судьбы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания