Осінні канікули в українських школах можуть скасувати: першими дану ініціативу розглядають в Одесі

Київ • УНН

 • 192 перегляди

В Одесі розглядають перенесення осінніх шкільних канікул через можливі проблеми з електроенергією та опаленням взимку. Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу без контрольних та домашніх завдань.

Осінні канікули в українських школах можуть скасувати: першими дану ініціативу розглядають в Одесі

Варіант перенесення осінніх шкільних канікул проговорили в Одесі. Причина очевидна - посадовці не виключають проблем з електроенергією та опаленням взимку. Разом з тим, зазначено, що останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню, - контрольних робіт та домашніх завдань не буде. Передає УНН із посиланням на директорку Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Деталі

Можливість перенесення осінніх шкільних канікул вже розглядається на рівні планування в Одесі.

Ось що повідомила представниця Департаменту освіти Одеської міської ради:

Шановні батьки, колеги. Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємось. Поки є світло, і день ще довгий, мусимо користуватись кожною можливістю вчитися. 

- ідеться у дописі Буйневич в соцмережі.

Представниця профільного департаменту наголосила, що контрольних і домашніх робіт у останній тиждень жовтня не слід очікувати, але буде важливе повторення матеріалу:

Чиновниця додала, що є розуміння стосовно заздалегідь складених планів, як-то - путівки до таборів, відпустки, тощо.

Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню, надолуженню освітніх втрат, закріпленню пройденого матеріалу; - контрольних робіт не буде; домашніх завдань теж. - це можливість, а не обовʼязок. 

- пояснила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради

Якщо ваша дитина їде , наприклад, у дитячий табір, повідомте про це класного керівника . Я не можу зараз сказати, що буде з зимовими канікулами. Але маємо низку звернень щодо Різдвяних свят, які припадають на навчальні дні. Тож якщо продовжувати зимові, то краще, на мою думку, їх розпочати раніше. Вислухаємо і ваші думки.

- додала вона. 

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України влітку скасувало наказ № 1112 про дистанційне навчання, але його положення мали інтегрувати в інші документи. Навчальний рік 2025-2026 розпочався 1 вересня, канікули очікувалися з кінця жовтня.

