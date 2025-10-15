Осінні канікули в українських школах можуть скасувати: першими дану ініціативу розглядають в Одесі

Варіант перенесення осінніх шкільних канікул проговорили в Одесі. Причина очевидна - посадовці не виключають проблем з електроенергією та опаленням взимку. Разом з тим, зазначено, що останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню, - контрольних робіт та домашніх завдань не буде. Передає УНН із посиланням на директорку Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Можливість перенесення осінніх шкільних канікул вже розглядається на рівні планування в Одесі.

Ось що повідомила представниця Департаменту освіти Одеської міської ради:

Шановні батьки, колеги. Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємось. Поки є світло, і день ще довгий, мусимо користуватись кожною можливістю вчитися.