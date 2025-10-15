Осінні канікули в українських школах можуть скасувати: першими дану ініціативу розглядають в Одесі
Київ • УНН
В Одесі розглядають перенесення осінніх шкільних канікул через можливі проблеми з електроенергією та опаленням взимку. Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу без контрольних та домашніх завдань.
Деталі
Можливість перенесення осінніх шкільних канікул вже розглядається на рівні планування в Одесі.
Ось що повідомила представниця Департаменту освіти Одеської міської ради:
Шановні батьки, колеги. Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємось. Поки є світло, і день ще довгий, мусимо користуватись кожною можливістю вчитися.
Представниця профільного департаменту наголосила, що контрольних і домашніх робіт у останній тиждень жовтня не слід очікувати, але буде важливе повторення матеріалу:
Чиновниця додала, що є розуміння стосовно заздалегідь складених планів, як-то - путівки до таборів, відпустки, тощо.
Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню, надолуженню освітніх втрат, закріпленню пройденого матеріалу; - контрольних робіт не буде; домашніх завдань теж. - це можливість, а не обовʼязок.
Якщо ваша дитина їде , наприклад, у дитячий табір, повідомте про це класного керівника . Я не можу зараз сказати, що буде з зимовими канікулами. Але маємо низку звернень щодо Різдвяних свят, які припадають на навчальні дні. Тож якщо продовжувати зимові, то краще, на мою думку, їх розпочати раніше. Вислухаємо і ваші думки.
Нагадаємо
Міністерство освіти і науки України влітку скасувало наказ № 1112 про дистанційне навчання, але його положення мали інтегрувати в інші документи. Навчальний рік 2025-2026 розпочався 1 вересня, канікули очікувалися з кінця жовтня.