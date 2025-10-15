Осенние каникулы в украинских школах могут отменить: первыми данную инициативу рассматривают в Одессе
Киев • УНН
В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.
Вариант переноса осенних школьных каникул проговорили в Одессе. Причина очевидна — чиновники не исключают проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Вместе с тем, отмечено, что последняя неделя октября будет посвящена повторению, — контрольных работ и домашних заданий не будет. Передает УНН со ссылкой на директора Департамента образования Одесского городского совета Елену Буйневич.
Детали
Возможность переноса осенних школьных каникул уже рассматривается на уровне планирования в Одессе.
Вот что сообщила представитель Департамента образования Одесского городского совета:
Уважаемые родители, коллеги. Мы не знаем, какая нас ждет зима, хоть и догадываемся. Пока есть свет, и день еще долгий, должны пользоваться каждой возможностью учиться.
Представитель профильного департамента подчеркнула, что контрольных и домашних работ в последнюю неделю октября не следует ожидать, но будет важное повторение материала:
Чиновница добавила, что есть понимание относительно заранее составленных планов, таких как путевки в лагеря, отпуска и т.д.
Последняя неделя октября будет посвящена повторению, восполнению образовательных потерь, закреплению пройденного материала; - контрольных работ не будет; домашних заданий тоже. - это возможность, а не обязанность.
Если ваш ребенок едет, например, в детский лагерь, сообщите об этом классному руководителю. Я не могу сейчас сказать, что будет с зимними каникулами. Но имеем ряд обращений относительно Рождественских праздников, которые приходятся на учебные дни. Поэтому если продлевать зимние, то лучше, по моему мнению, их начать раньше. Выслушаем и ваши мнения.
Напомним
Министерство образования и науки Украины летом отменило приказ № 1112 о дистанционном обучении, но его положения должны были интегрировать в другие документы. Учебный год 2025-2026 начался 1 сентября, каникулы ожидались с конца октября.