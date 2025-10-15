Осенние каникулы в украинских школах могут отменить: первыми данную инициативу рассматривают в Одессе

$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 10:41 • 16168 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 31472 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26045 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 26451 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23701 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18681 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17775 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34170 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34191 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13857 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
71%
754мм
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 38509 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 22606 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 18388 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 19841 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg15 октября, 11:46 • 9212 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 19939 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 38598 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34182 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 34202 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 59614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 2848 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61145 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40153 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42291 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49184 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Еврофайтер Тайфун
Сериал

Осенние каникулы в украинских школах могут отменить: первыми данную инициативу рассматривают в Одессе

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.

Осенние каникулы в украинских школах могут отменить: первыми данную инициативу рассматривают в Одессе

Вариант переноса осенних школьных каникул проговорили в Одессе. Причина очевидна — чиновники не исключают проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Вместе с тем, отмечено, что последняя неделя октября будет посвящена повторению, — контрольных работ и домашних заданий не будет. Передает УНН со ссылкой на директора Департамента образования Одесского городского совета Елену Буйневич.

Детали

Возможность переноса осенних школьных каникул уже рассматривается на уровне планирования в Одессе.

Вот что сообщила представитель Департамента образования Одесского городского совета:

Уважаемые родители, коллеги. Мы не знаем, какая нас ждет зима, хоть и догадываемся. Пока есть свет, и день еще долгий, должны пользоваться каждой возможностью учиться. 

- говорится в сообщении Буйневич в соцсети.

Представитель профильного департамента подчеркнула, что контрольных и домашних работ в последнюю неделю октября не следует ожидать, но будет важное повторение материала:

Чиновница добавила, что есть понимание относительно заранее составленных планов, таких как путевки в лагеря, отпуска и т.д.

Последняя неделя октября будет посвящена повторению, восполнению образовательных потерь, закреплению пройденного материала; - контрольных работ не будет; домашних заданий тоже. - это возможность, а не обязанность. 

- пояснила директор Департамента образования Одесского городского совета

Если ваш ребенок едет, например, в детский лагерь, сообщите об этом классному руководителю. Я не могу сейчас сказать, что будет с зимними каникулами. Но имеем ряд обращений относительно Рождественских праздников, которые приходятся на учебные дни. Поэтому если продлевать зимние, то лучше, по моему мнению, их начать раньше. Выслушаем и ваши мнения.

- добавила она. 

Напомним

Министерство образования и науки Украины летом отменило приказ № 1112 о дистанционном обучении, но его положения должны были интегрировать в другие документы. Учебный год 2025-2026 начался 1 сентября, каникулы ожидались с конца октября.

Игорь Тележников

Образование
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесса