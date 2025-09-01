$41.320.06
Ексклюзив
14:20 • 1666 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 10577 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 78286 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 58011 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 103489 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 112519 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 102162 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 84877 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35527 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24988 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Організували виїзд чоловіка за кордон поза пунктами пропуску за $13 тис: судитимуть керівника благодійної організації та його спільника

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Прокурори Печерської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника благодійної організації та спільника. Вони організували незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України за $13 тис.

Організували виїзд чоловіка за кордон поза пунктами пропуску за $13 тис: судитимуть керівника благодійної організації та його спільника

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо керівника однієї зі столичних благодійних організацій та його спільника за обвинуваченням в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Встановлено, що спочатку очільник благодійного фонду пропонував чоловіку за $3 тис. допомогти виїхати за кордон через систему "Шлях" - як волонтеру – водію вантажівки. Згодом розуміючи, що зробити це не вийде у зв’язку з посиленням перевірок, запропонував інший варіант

- йдеться у повідомленні.

Він підшукав спільника, який живе у Вінницькій області біля кордону. За додаткові $10 тис. цей спільник  мав на своєму автомобілі переправити чоловіка через кордон поза пунктом пропуску. Організатора схеми затримали під час отримання грошей.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Вінницька область
благодійність
Україна
Київ