Організували виїзд чоловіка за кордон поза пунктами пропуску за $13 тис: судитимуть керівника благодійної організації та його спільника

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо керівника однієї зі столичних благодійних організацій та його спільника за обвинуваченням в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Встановлено, що спочатку очільник благодійного фонду пропонував чоловіку за $3 тис. допомогти виїхати за кордон через систему "Шлях" - як волонтеру – водію вантажівки. Згодом розуміючи, що зробити це не вийде у зв’язку з посиленням перевірок, запропонував інший варіант - йдеться у повідомленні.

Він підшукав спільника, який живе у Вінницькій області біля кордону. За додаткові $10 тис. цей спільник мав на своєму автомобілі переправити чоловіка через кордон поза пунктом пропуску. Організатора схеми затримали під час отримання грошей.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

