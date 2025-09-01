Львівські митники пропустили вантажівки без сплати митних платежів: прокуратура відкрила провадження

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 4786 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 60039 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 47808 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 85066 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 94410 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 87619 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 73243 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34016 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24381 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54930 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 76858 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 76087 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 64047 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 61607 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 53770 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 17921 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 85081 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 94428 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 87635 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 73255 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 5854 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 136720 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 267167 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 288410 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 283891 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Financial Times
The Times

Львівські митники пропустили вантажівки без сплати митних платежів: прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Львівська прокуратура розслідує зловживання на митниці. Посадовці пропустили вантажівки з товаром як порожні, уникнувши сплати митних платежів.

Львівські митники пропустили вантажівки без сплати митних платежів: прокуратура відкрила провадження

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого зловживання працівниками одного з митних постів Львівської митниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про порушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). За даними слідства, посадові особи одного з постів Львівської митниці пропустили з Польщі в Україну вантажні автомобілі, які, ймовірно, були заповнені високоліквідними товарами.

При цьому митні платежі не були сплачені, а посадові особи діяли умисно, з метою отримання неправомірної вигоди. Під час здійснення митних формальностей вони вказали, що ці автомобілі їдуть порожніми - це дозволило власників транспортних засобів не сплачувати мито і податки.

Санкція статті, за якою посадовцям висунуті звинувачення, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що посадовиці Одеської митниці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді 270 тисяч гривень. Натомість вона пообіцяла представникам двох компаній не нараховувати штрафи.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Державна митна служба України
Україна
Польща