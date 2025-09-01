Львівські митники пропустили вантажівки без сплати митних платежів: прокуратура відкрила провадження

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого зловживання працівниками одного з митних постів Львівської митниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про порушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). За даними слідства, посадові особи одного з постів Львівської митниці пропустили з Польщі в Україну вантажні автомобілі, які, ймовірно, були заповнені високоліквідними товарами.

При цьому митні платежі не були сплачені, а посадові особи діяли умисно, з метою отримання неправомірної вигоди. Під час здійснення митних формальностей вони вказали, що ці автомобілі їдуть порожніми - це дозволило власників транспортних засобів не сплачувати мито і податки.

Санкція статті, за якою посадовцям висунуті звинувачення, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що посадовиці Одеської митниці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді 270 тисяч гривень. Натомість вона пообіцяла представникам двох компаній не нараховувати штрафи.