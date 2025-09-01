Львовские таможенники пропустили грузовики без уплаты таможенных платежей: прокуратура открыла производство
Киев • УНН
Львовская прокуратура расследует злоупотребления на таможне. Должностные лица пропустили грузовики с товаром как пустые, избежав уплаты таможенных платежей.
Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления работниками одного из таможенных постов Львовской таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Речь идет о нарушении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия). По данным следствия, должностные лица одного из постов Львовской таможни пропустили из Польши в Украину грузовые автомобили, которые, вероятно, были заполнены высоколиквидными товарами.
При этом таможенные платежи не были уплачены, а должностные лица действовали умышленно, с целью получения неправомерной выгоды. При осуществлении таможенных формальностей они указали, что эти автомобили едут пустыми - это позволило владельцам транспортных средств не платить пошлину и налоги.
Санкция статьи, по которой должностным лицам предъявлены обвинения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Напомним
