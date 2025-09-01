$41.320.06
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 4816 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 60222 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 47963 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 85344 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 94677 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 87845 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 73417 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34039 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24390 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54938 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Львовские таможенники пропустили грузовики без уплаты таможенных платежей: прокуратура открыла производство

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Львовская прокуратура расследует злоупотребления на таможне. Должностные лица пропустили грузовики с товаром как пустые, избежав уплаты таможенных платежей.

Львовские таможенники пропустили грузовики без уплаты таможенных платежей: прокуратура открыла производство

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления работниками одного из таможенных постов Львовской таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Речь идет о нарушении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия). По данным следствия, должностные лица одного из постов Львовской таможни пропустили из Польши в Украину грузовые автомобили, которые, вероятно, были заполнены высоколиквидными товарами.

При этом таможенные платежи не были уплачены, а должностные лица действовали умышленно, с целью получения неправомерной выгоды. При осуществлении таможенных формальностей они указали, что эти автомобили едут пустыми - это позволило владельцам транспортных средств не платить пошлину и налоги.

Санкция статьи, по которой должностным лицам предъявлены обвинения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что должностному лицу Одесской таможни сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде 270 тысяч гривен. Взамен она пообещала представителям двух компаний не начислять штрафы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Польша