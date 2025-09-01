Организовали выезд мужчины за границу вне пунктов пропуска за $13 тыс.: будут судить руководителя благотворительной организации и его сообщника

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 2602 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 11551 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 83361 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 60275 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 107680 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 116637 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 105336 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 87308 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35751 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25133 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.3м/с
41%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 88182 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 87300 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 75390 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 73083 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 65305 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 2596 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 27694 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 107623 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 116585 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 105298 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 12381 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 142607 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 272656 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 293452 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 288500 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Ми-8
ЧатГПТ

Организовали выезд мужчины за границу вне пунктов пропуска за $13 тыс.: будут судить руководителя благотворительной организации и его сообщника

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя благотворительной организации и сообщника. Они организовали незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины за $13 тыс.

Организовали выезд мужчины за границу вне пунктов пропуска за $13 тыс.: будут судить руководителя благотворительной организации и его сообщника

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя одной из столичных благотворительных организаций и его сообщника по обвинению в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Установлено, что сначала глава благотворительного фонда предлагал мужчине за $3 тыс. помочь выехать за границу через систему "Шлях" - как волонтеру – водителю грузовика. Впоследствии, понимая, что сделать это не получится в связи с усилением проверок, предложил другой вариант

- говорится в сообщении.

Он подыскал сообщника, который живет в Винницкой области возле границы. За дополнительные $10 тыс. этот сообщник должен был на своем автомобиле переправить мужчину через границу вне пункта пропуска. Организатора схемы задержали при получении денег.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

Львовские таможенники пропустили грузовики без уплаты таможенных платежей: прокуратура открыла производство01.09.25, 16:26 • 1796 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Винницкая область
благотворительность
Украина
Киев