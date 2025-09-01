Организовали выезд мужчины за границу вне пунктов пропуска за $13 тыс.: будут судить руководителя благотворительной организации и его сообщника
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя благотворительной организации и сообщника. Они организовали незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины за $13 тыс.
Установлено, что сначала глава благотворительного фонда предлагал мужчине за $3 тыс. помочь выехать за границу через систему "Шлях" - как волонтеру – водителю грузовика. Впоследствии, понимая, что сделать это не получится в связи с усилением проверок, предложил другой вариант
Он подыскал сообщника, который живет в Винницкой области возле границы. За дополнительные $10 тыс. этот сообщник должен был на своем автомобиле переправить мужчину через границу вне пункта пропуска. Организатора схемы задержали при получении денег.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.
