Организовали выезд мужчины за границу вне пунктов пропуска за $13 тыс.: будут судить руководителя благотворительной организации и его сообщника

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя одной из столичных благотворительных организаций и его сообщника по обвинению в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Установлено, что сначала глава благотворительного фонда предлагал мужчине за $3 тыс. помочь выехать за границу через систему "Шлях" - как волонтеру – водителю грузовика. Впоследствии, понимая, что сделать это не получится в связи с усилением проверок, предложил другой вариант - говорится в сообщении.

Он подыскал сообщника, который живет в Винницкой области возле границы. За дополнительные $10 тыс. этот сообщник должен был на своем автомобиле переправить мужчину через границу вне пункта пропуска. Организатора схемы задержали при получении денег.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

