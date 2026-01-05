Організатор міжнародного наркоканалу з Європи в Україну отримав запобіжний захід

$42.290.12
Ексклюзив
14:05 • 2710 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 7026 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
12:32 • 10047 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 24075 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 74292 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 60325 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 87094 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 94438 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 66369 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 69427 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Астрологічний прогноз 5-11 січня: моментістини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 2756 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
09:07 • 74338 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ігор Терехов
Христя Фріланд
Україна
Київська область
Харківська область
Донецька область
Село
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Техніка
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Організатор міжнародного наркоканалу з Європи в Україну отримав запобіжний захід

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Пересипський районний суд Одеси 2 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави організатору транснаціонального каналу постачання наркотиків. Вартість однієї партії кокаїну, яку планували завозити щотижня, перевищувала 200 тисяч доларів США.

Організатор міжнародного наркоканалу з Європи в Україну отримав запобіжний захід
Фото: ДБР

Пересипський районний суд Одеси 2 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному в організації транснаціонального каналу постачання наркотиків з країн Європи на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

За даними ДБР, організатор угруповання раніше відбував покарання у США за аналогічні злочини. Після повернення в Україну він відновив протиправну діяльність, залучивши спільників за кордоном.

Кокаїн планували завозити до України партіями до 2 кілограмів щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США.

Контекст

На початку січня 2026 року правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, який організувала група громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному перевезенні та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції України припинили діяльність групи, яка займалася незаконними оборудками зі зброєю та боєприпасами.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Вірменія
Чехія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна