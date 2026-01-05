Організатор міжнародного наркоканалу з Європи в Україну отримав запобіжний захід
Київ • УНН
Пересипський районний суд Одеси 2 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному в організації транснаціонального каналу постачання наркотиків з країн Європи на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
За даними ДБР, організатор угруповання раніше відбував покарання у США за аналогічні злочини. Після повернення в Україну він відновив протиправну діяльність, залучивши спільників за кордоном.
Кокаїн планували завозити до України партіями до 2 кілограмів щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США.
Контекст
На початку січня 2026 року правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, який організувала група громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини.
Затриманому повідомлено про підозру у незаконному перевезенні та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Наприкінці грудня 2025 року працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції України припинили діяльність групи, яка займалася незаконними оборудками зі зброєю та боєприпасами.