Организатор международного наркоканала из Европы в Украину получил меру пресечения
Киев • УНН
Пересыпский районный суд Одессы 2 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога организатору транснационального канала поставки наркотиков. Стоимость одной партии кокаина, которую планировали завозить еженедельно, превышала 200 тысяч долларов США.
Детали
По данным ГБР, организатор группировки ранее отбывал наказание в США за аналогичные преступления. После возвращения в Украину он возобновил противоправную деятельность, привлекая сообщников за рубежом.
Кокаин планировали завозить в Украину партиями до 2 килограммов еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов США.
Контекст
В начале января 2026 года правоохранители ликвидировали международный канал поставки кокаина в Украину, который организовала группа граждан Украины, Армении, Чехии и Германии.
Задержанному сообщено о подозрении в незаконной перевозке и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Напомним
В конце декабря 2025 года сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Национальной полиции Украины прекратили деятельность группы, которая занималась незаконными сделками с оружием и боеприпасами.