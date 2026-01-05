$42.290.12
Эксклюзив
14:05 • 3908 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 8562 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
12:32 • 11634 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 25163 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 76559 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 61217 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:52
4 января, 15:39 • 87735 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 15:39
4 января, 11:20 • 94837 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 11:20
4 января, 09:34 • 66553 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 09:34
4 января, 02:44 • 69558 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
4 января, 02:44
Организатор международного наркоканала из Европы в Украину получил меру пресечения

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Пересыпский районный суд Одессы 2 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога организатору транснационального канала поставки наркотиков. Стоимость одной партии кокаина, которую планировали завозить еженедельно, превышала 200 тысяч долларов США.

Организатор международного наркоканала из Европы в Украину получил меру пресечения
Фото: ГБР

Пересыпский районный суд Одессы 2 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому в организации транснационального канала поставки наркотиков из стран Европы на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

По данным ГБР, организатор группировки ранее отбывал наказание в США за аналогичные преступления. После возвращения в Украину он возобновил противоправную деятельность, привлекая сообщников за рубежом.

Кокаин планировали завозить в Украину партиями до 2 килограммов еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов США.

Контекст

В начале января 2026 года правоохранители ликвидировали международный канал поставки кокаина в Украину, который организовала группа граждан Украины, Армении, Чехии и Германии.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконной перевозке и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним

В конце декабря 2025 года сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Национальной полиции Украины прекратили деятельность группы, которая занималась незаконными сделками с оружием и боеприпасами.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Армения
Чешская Республика
Германия
Соединённые Штаты
Украина