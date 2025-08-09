Орест Дрималовський став новим речником Міноборони: що про нього відомо
Київ • УНН
Орест Дрималовський, військовослужбовець та журналіст, призначений речником Міноборони. Він захищав Україну на Донеччині та нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".
Новим речником Міноборони став військовослужбовець, журналіст, телеведучий Орест Дрималовський, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
За даними Міноборони, Орест Дрималовський захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".
У журналістиці Орест Дрималовський працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом – у програмі "Вікна-новини" на СТБ. До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.
Тепер Орест Дрималовський приєднується до команди Міністерства оборони України.
