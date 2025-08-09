$41.460.00
9 августа, 06:10 • 27991 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 166415 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 97322 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 243222 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 232668 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 101381 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145068 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77794 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55885 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 39065 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны: что о нем известно

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Орест Дрималовский, военнослужащий и журналист, назначен спикером Минобороны. Он защищал Украину в Донецкой области и награжден медалью "Крест Доблести".

Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны: что о нем известно

Новым спикером Минобороны стал военнослужащий, журналист, телеведущий Орест Дрималовский, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным Минобороны, Орест Дрималовский защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Крест Доблести".

В журналистике Орест Дрималовский работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем – в программе "Окна-новости" на СТБ. К Вооруженным Силам Украины присоединился в феврале 2024 года.

Теперь Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины.

Увеличение закупок украинского оружия до 50% и цифровой ТЦК: Шмыгаль озвучил приоритеты деятельности Минобороны на полгода

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина