Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны: что о нем известно
Киев • УНН
Орест Дрималовский, военнослужащий и журналист, назначен спикером Минобороны. Он защищал Украину в Донецкой области и награжден медалью "Крест Доблести".
Новым спикером Минобороны стал военнослужащий, журналист, телеведущий Орест Дрималовский, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
По данным Минобороны, Орест Дрималовский защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Крест Доблести".
В журналистике Орест Дрималовский работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем – в программе "Окна-новости" на СТБ. К Вооруженным Силам Украины присоединился в феврале 2024 года.
Теперь Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины.
