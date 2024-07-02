Орбан підтвердив візит до Київ: показав фото із Зеленським
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ і зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши свій візит фотографією їхнього рукостискання.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок підтвердив візит до Києва і показав фото із зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.
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"Метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка привела до Києва", - написав Орбан у Facebook, оприлюднивши світлину із Зеленським.
На фото зафіксовано рукостискання двох лідерів.
Світлини із зустрічі також оприлюднило угорське державне інформаційне агентство, які показали у соцмережах угорські журналісти.
Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва - ЗМІ02.07.24, 09:42 • 79367 переглядiв