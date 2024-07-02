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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Орбан підтвердив візит до Київ: показав фото із Зеленським

Київ • УНН

 • 20748 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ і зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши свій візит фотографією їхнього рукостискання.

Орбан підтвердив візит до Київ: показав фото із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок підтвердив візит до Києва і показав фото із зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Деталі

"Метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка привела до Києва", - написав Орбан у Facebook, оприлюднивши світлину із Зеленським.

На фото зафіксовано рукостискання двох лідерів.

Світлини із зустрічі також оприлюднило угорське державне інформаційне агентство, які показали у соцмережах угорські журналісти.

Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва - ЗМІ02.07.24, 09:42 • 79367 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
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