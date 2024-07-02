Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник подтвердил визит в Киев и показал фото со встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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"Целью венгерского председательства является содействие решению вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан в Facebook, обнародовав фотографию с Зеленским.

На фото зафиксировано рукопожатие двух лидеров.

Фотографии со встречи также обнародовало венгерское государственное информационное агентство, которые показали в соцсетях венгерские журналисты.

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ