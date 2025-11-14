Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУ
Київ • УНН
Державна прикордонна служба оприлюднила відео знищення російського "танка-черепахи" поблизу Покровська. Бійці також успішно нищать логістику ворога, лишаючи його передові позиції без постачання озброєння
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили поблизу Покровська "танк-черепаху" росіян. Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в напрямку Покровсько-Мирноградської агломерації продовжуються активні штурмові дії ворога із залученням великої кількості ворожої піхоти, а також авто- та мототранспорту й важкої бронетехніки.
Днями пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" успішно відпрацювали по російських штурмовиках та спалили "танк-черепаху", яким ворог намагався атакувати позиції українських захисників. Також прикордонники успішно нищать логістику ворога, лишаючи його передові позиції без постачання озброєння
Нагадаємо
Днями пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі.
