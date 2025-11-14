Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ

$42.040.02
04:13 • 3766 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto
13 ноября, 21:46 • 27013 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 68283 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 71481 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145106 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 79809 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 75058 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145186 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46552 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 40025 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд13 ноября, 21:21 • 7086 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте в СумахPhoto13 ноября, 22:01 • 10246 просмотра
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 15834 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 36634 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые23:22 • 51899 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145171 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145216 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 64908 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 53176 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 109859 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 58798 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 58924 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 48544 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 86750 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 86259 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Государственная пограничная служба обнародовала видео уничтожения российского "танка-черепахи" вблизи Покровска. Бойцы также успешно уничтожают логистику врага, оставляя его передовые позиции без поставок вооружения

Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили вблизи Покровска "танк-черепаху" россиян. Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в направлении Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные штурмовые действия врага с привлечением большого количества вражеской пехоты, а также авто- и мототранспорта и тяжелой бронетехники.

На днях пилоты пограничного подразделения "Феникс" успешно отработали по российским штурмовикам и сожгли "танк-черепаху", которым враг пытался атаковать позиции украинских защитников. Также пограничники успешно уничтожают логистику врага, оставляя его передовые позиции без снабжения вооружением

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.

