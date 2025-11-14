Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ
Киев • УНН
Государственная пограничная служба обнародовала видео уничтожения российского "танка-черепахи" вблизи Покровска. Бойцы также успешно уничтожают логистику врага, оставляя его передовые позиции без поставок вооружения
Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили вблизи Покровска "танк-черепаху" россиян. Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в направлении Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные штурмовые действия врага с привлечением большого количества вражеской пехоты, а также авто- и мототранспорта и тяжелой бронетехники.
На днях пилоты пограничного подразделения "Феникс" успешно отработали по российским штурмовикам и сожгли "танк-черепаху", которым враг пытался атаковать позиции украинских защитников. Также пограничники успешно уничтожают логистику врага, оставляя его передовые позиции без снабжения вооружением
Напомним
На днях пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.
