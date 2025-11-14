Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили вблизи Покровска "танк-черепаху" россиян. Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео, информирует УНН.

Отмечается, что в направлении Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные штурмовые действия врага с привлечением большого количества вражеской пехоты, а также авто- и мототранспорта и тяжелой бронетехники.

На днях пилоты пограничного подразделения "Феникс" успешно отработали по российским штурмовикам и сожгли "танк-черепаху", которым враг пытался атаковать позиции украинских защитников. Также пограничники успешно уничтожают логистику врага, оставляя его передовые позиции без снабжения вооружением